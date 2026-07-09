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Общество

Россиянам рассказали, как понять, что отношения зашли в тупик

Психолог Макарова: здоровые отношения движутся в сторону совместной жизни
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Если спустя продолжительный период (от года) пара не обсуждает совместные планы, жизнь под одной крышей и создание семьи, вероятность того, что это произойдет в будущем, невелика. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

«Если люди пять лет встречаются в формате гостевых отношений, то чаще всего именно таким этот формат и останется. Важно уметь замечать такие сигналы заранее. Человек постоянно уходит от разговоров о семье, не хочет обсуждать совместное будущее, избегает совместных планов», — отметила специалист.

При этом на интимную близость в таких случаях, как правило, время находится. Это может свидетельствовать о том, что у партнеров разные цели — одному нужна семья, а другому — отношения без обязательств, добавила она.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина до этого рассказала, действительно ли любовь проходит после трех лет отношений.

По ее словам, в первые 2–4 года чаще всего угасает новизна, идеализация партнера и высокий уровень романтического возбуждения. Однако, если исчезают не только всплески страсти, но и уважение, интерес, тепло, телесная и эмоциональная близость, тогда речь уже не просто о естественном спаде новизны, а о проблемах в отношениях.

Ранее российским парам рассказали, как превратить ссору в точку роста отношений.

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