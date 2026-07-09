Россияне назвали лучшие воспоминания о лете

Rambler&Co: более 20% россиян мечтают вновь провести целый день на речке

Россияне хотели бы вновь играть во дворе до позднего вечера, проводить дни на речке и отдыхать в летних лагерях. Это следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Самокат».

Согласно результатам опроса, самым желанным воспоминанием о лете для 21% респондентов стал целый день, проведенный на реке или озере. Еще по 19% участников исследования хотели бы снова играть во дворе до позднего вечера или провести каникулы в деревне у бабушки и дедушки.

Вернуться в атмосферу летнего лагеря и вновь заводить знакомства мечтают 13% опрошенных, а 12% хотели бы повторить семейное путешествие.

16% россиян признались, что лето во взрослом возрасте нравится им больше.

Наиболее распространенными ассоциациями с летним сезоном участники назвали отпуск (21%), поездки на море (18%) и отдых на даче (17%). Еще по 10% связывают лето с пикниками на природе и закатами или рассветами. Долгие прогулки отметили 9% участников исследования, занятия спортом на свежем воздухе — 5%.

Главным гастрономическим символом лета россияне считают сезонные ягоды — клубнику, малину и черешню. Такой вариант выбрали 40% респондентов. Второе место занял арбуз. В пятерку также вошли шашлык, мороженое и свежая зелень.

Как отметили в «Самокате», потребительские предпочтения подтверждаются статистикой заказов. В июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на голубику увеличился на 130%, на малину — на 41%, на клубнику — на 13%. Заказы протертых ягод выросли на 9%, при этом наиболее заметный рост показали брусника, черная смородина, малина и облепиха.

Также, по данным сервиса, арбузы остаются более востребованными, чем дыни: их приобретают почти в 1,5 раза чаще.

Среди главных недостатков летнего сезона россияне назвали сильную жару и насекомых. Еще 17% не устраивает необходимость работать летом, 15% — большое количество людей в местах отдыха, 6% — пробки по дороге на природу, а 2% — сезонная аллергия. Вместе с тем 15% участников исследования заявили, что их полностью устраивает лето таким, какое оно есть.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июня по 2 июля 2026 года. В исследовании приняли участие более 2 тыс. россиян.