Россияне рассказали, как пытаются сэкономить на ремонте

Россияне в последние годы столкнулись с ростом затрат на ремонт – 75% участников соответствующего опроса сообщили, что итоговая сумма расходов оказалась выше ожидаемой. Респонденты признались, что во время ищут различные способы сэкономить средства, передает газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов бренда «Энгельс».

Говоря о росте затрат на ремонт, две трети опрошенных (66%) заявили о подорожании стройматериалов, еще 21% назвал причиной рост стоимости расходников, 12% – инструментов. Об увеличении затрат на услуги мастеров сообщили 48% респондентов.

На этом фоне россияне ищут способы сэкономить средства – так, например, 52% опрошенных признались, что стараются найти более дешевые стройматериалы, еще 49% покупают все необходимое для ремонта только по скидкам. Каждый третий опрошенный отложил часть работ на потом в целях экономии. Вместе с тем, многие россияне предпочитают экономить на услугах мастеров – так, 42% опрошенных признались, что стараются проводить работы самостоятельно.

Несмотря на это, зачастую траты оказываются выше запланированных. Так, 58% респондентов рассказали, что им пришлось столкнуться с переделками и непредвиденными расходами, в том числе из-за ошибок планирования, а также попыток обойтись без профессиональных мастеров.

Что касается представителей отрасли, то 94% мастеров согласились, что за последние два-три года смета на ремонт заметно выросла, а заказчики часто недооценивают предстоящие расходы. Так, 62% мастеров заявили, что россияне часто забывают о скрытых работах – таких, как прокладка труб, проводки, выравнивание поверхностей и других.

Специалисты подчеркивают, что поиск самых низких расценок, в том числе на услуги мастеров, не всегда позволяет сэкономить и требует потом лишних затрат на переделки. Эксперты советуют россиянам при выборе подрядчиков обращать внимание на опыт работников, гарантии, прозрачность расходов, а также заранее учитывать расходы на сопутствующие работы, стройматериалы и расходники.

В Госдуму на днях внесли законопроект, который предполагает расширение возможности использования маткапитала на ремонт жилья. По мнению парламентариев, это позволит семьям улучшить условия жизни детей в тех случаях, когда новое жилье не нужно или его невозможно купить. Под ремонтными услугами понимаются профессиональные работы, выполняемые специализированными организациями или ИП за плату.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще растягивать ремонт и делать его сами.