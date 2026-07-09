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Общество

Стало известно о главной привычке, которая поможет поддержать здоровье сердца

Врач Чернышова: 150 минут активного движения поможет поддержать здоровье сердца
Shutterstock

Для поддержания здоровья сердца и сосудов важно включить в распорядок не менее 150 минут активного движения на свежем воздухе в неделю. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, нагрузку стоит распределять равномерно, например, гулять пять раз в неделю продолжительностью не менее 30 минут. Пользу может принести даже медленное перемещение возле дома, поскольку на улице концентрация кислорода значительно выше, чем в любом закрытом помещении. Физическая активность также поможет регулировать гормональный фон и менять работу надпочечников.

«Важно, что даже если мы просто выходим на улицу и крайне медленно прохаживаемся вокруг подъезда, это уже идет на пользу. Каждая минута на воздухе ценна — даже пять минут в день это уже хорошо. А если спокойным шагом, с переходом в чуть более быстрый, полчаса походить на улице, мы уже сделали все необходимое для сердечно-сосудистой системы», — отметила Чернышова.

Физиолог Нина Дуванова до этого рассказала «Газете.Ru», что попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку — опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов. Последний провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце.

Ранее ученые выяснили, что миллионы людей сдают не тот анализ на холестерин.

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