Стало известно, какие товары россияне чаще всего заказывают на фоне жары

В жаркую погоду россияне стали чаще приобретать технику для поддержания комфортной температуры дома, в числе наиболее популярных товаров оказался увлажнитель воздуха. Об этом сообщает «Москва 24» по итогам исследования аналитиков маркетплейса «Мегамаркет».

На долю увлажнителей, очистителей воздуха и кондиционеров приходится 70% от всех заказов сезона. На втором месте по популярности находятся вентиляторы (18%), на третьем — средства от комаров и других насекомых (7%). Аналитики уточнили, что активность в покупках чаще всего проявляют люди в возрасте 35–44 лет (44% всех заказов).

«На фоне участившихся периодов аномальной жары россияне все чаще заранее приобретают технику для создания комфортного микроклимата дома. Повышенный спрос на увлажнители, очистители воздуха и кондиционеры мы наблюдаем уже в апреле и мае», – отметил руководитель направления бытовой техники «Мегамаркета» Владимир Викторов.

Результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что большинство россиян (90%) не представляют жаркий день мороженого и холодных напитков, а более половины — без прохладного помещения. Для спасения от жары 45% респондентов заходят в супермаркеты ради кондиционера, 41% — держат холодную бутылку воды, а 24% — принимают душ каждые два часа. Еще 11% стоят перед открытым холодильником.

Ранее россиянам назвали охлаждающие продукты с эффектом терморегуляции.