Россиянам напомнили о праве взять сельскую ипотеку под 0,1%

Россияне могут оформить сельскую ипотеку, которая на сегодня является одной из самых выгодных жилищных программ и выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. Сумма кредита не должна превышать 6 млн рублей, причем эти средства можно направить как на покупку, так и на строительство дома в сельской местности, напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Сельская ипотека с прошлого года стала адресной и теперь оформить ее могут только работники агропрома, соцсферы в селах, ветеринарии, органов местного самоуправления, а также участники СВО и члены их семей, подчеркнул депутат. В том числе взять кредит могут те, кто работает по трудовому договору в течение пяти лет с момента заключения кредита в организациях в структуре Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора и так далее, привел пример Панеш.

Также получить сельскую ипотеку могут предприниматели сферы АПК.

«Кроме того, особенное право имеют участники СВО — для них требование о работе в указанных сферах не применяется, — добавил парламентарий. — Льгота распространяется и на супругов, а также на вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак».

Он напомнил, что выдается сельская ипотека не более одного раза и только тем, кто не пользовался прочими льготными жилищными программами.

Что касается условий кредита, то сумма в 6 млн рублей предназначается на одного человека, таким образом, супружеская пара может получить кредит суммой 12 млн рублей. При этом нужно внести первоначальный взнос от 20% от суммы займа. Важно, что программа распространяется не на все территории, а только на села и деревни с населением до 30 тыс. человек.

После оформления сельской ипотеки придется каждый шесть месяцев подтверждать факт работы в сельской местности в одной из указанных сфер, заключил депутат.

Эксперт ранее раскрыла, на что стоит обратить внимание при оформлении сельской ипотеки.