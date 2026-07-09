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Общество

Россиян предупредили о риске испортить анализы крови курением

Врач Полякова: курение перед сдачей крови меняет уровень глюкозы и лейкоцитов
РИА Новости

Курение может испортить анализы крови, так как никотин из обычных или электронных сигарет немедленно начинает воздействовать на организм. Практически сразу он повышает уровень гормонов стресса, меняет тонус сосудов и обмен веществ, а также приводит к росту уровня глюкозы и количества лейкоцитов, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.

По ее словам, помимо прочего, курение перед сдачей крови быстро меняет концентрацию кортизола, адреналина и прочих гормонов, в то же время снижая насыщение крови кислородом. Отражается это и на уровне карбоксигемоглобина, который позволяет врачам оценивать степень отравления организма угарным газом.

Все это может сильно испортить анализы и исказить диагностическую картину, предупредила Полякова.

«В результате врач может принять выявленные изменения за клинические проявления заболевания, — пояснила специалист. — Поскольку правила подготовки зависят от типа исследования, время воздержания от курения стоит заранее уточнить у лечащего врача или в лаборатории».

Она отметила, что чаще всего время рекомендуется не курить за час–два до сдачи крови. Есть и другие, более чувствительные к никотину исследования – например, если речь идет об измерении кортизола или катехоламинов. В этом случае пациентов призывают воздержаться от курения за 8–12 часов до анализа, заключила эксперт.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что перед сдачей крови на анализ в большинстве случаев полезно пить чистую негазированную воду – она не отразится на лабораторных показателях. Она посоветовала выпивать стакан воды за полчаса–час до процедуры, особенно если у пациента тонкие, плохо заметные вены. Помимо прочего, это позволяет поддержать кровоток, за счет чего взятие крови пройдет легче. Исключения могут быть только если речь идет о редких исследованиях, но об этом, как правило, предупреждают заранее, отметила специалист.

Ранее были названы четыре способа испортить анализы за 20 минут до взятия крови.

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