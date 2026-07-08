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Общество

Российские нефтяники присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности

«Роснефть» провела по всей России акции в честь 8 июля
Пресс-служба Роснефти

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия «Роснефти» провели для сотрудников и их родных тематические спортивные турниры, волонтерские мероприятия и познавательные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что мероприятия прошли по всей стране. В их рамках нефтяники благоустроили и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах.

Кроме того, на водных объектах прошли субботники с раздельным сбором отходов — участники на сапбордах очистили акватории и береговую линию.

Также в рамках мероприятий прошли благотворительные акции, направленные на поддержку многодетных семей и воспитанников социальных учреждений. Им были вручены подарки – одежда, игрушки, канцелярские товары и настольные игры.

В «Роснефти» подчеркнули, что одной из главных тем праздника стала преемственность поколений. В частности, в «Оренбургнефти» дети нефтяников и представители династий посетили химико-аналитическую лабораторию и учебный полигон, чтобы ближе познакомиться с профессией родителей.

Работники «Харампурнефтегаза» с членами их семей посетили краеведческие музеи Тюмени и Уфы, а также национальную деревню Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Пскове волонтеры «РН-Северо-Запад» провели игровой марафон: команды соревновались в ловкости и быстроте реакции в карельских городках и других народных играх.

В компании отметили, что забота о благополучии сотрудников и членов их семей является одним из ее ключевых приоритетов. Для этого запущены меры социальной поддержки, в том числе многодетных семей.

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