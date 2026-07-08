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Общество

Стало известно, какая категория россиян тратит в супермаркетах больше всех

В России граждане старше 50 лет тратят в супермаркетах больше всех
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2026 года банк «Русский стандарт» изучил платежи россиян в супермаркетах. Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИАМО, подтвердило устойчивый тренд: покупатели значительно чаще совершают покупки лично, чем оформляют онлайн-заказы. Количество офлайн-транзакций по картам оказалось в 28 раз больше, чем в интернете.

При этом в интернет-магазинах средний чек вырос до 1745 рублей (против 1611 рублей годом ранее). В офлайн-торговле же он снизился до 745 рублей (с 814 рублей). Эксперты связывают это с тем, что онлайн-заказы традиционно включают больше товаров, тогда как в магазин чаще заходят за небольшими покупками по пути.

Возрастной анализ показал, что самые высокие средние чеки фиксируются у россиян старше 50 лет — 878 рублей. На втором месте — покупатели 41–50 лет (812 рублей), на третьем — клиенты 31–40 лет (706 рублей).

Согласно результатам недавнего исследования центра Russian Field, за последний год 68% россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов, а 19% — стали экономить на продуктах.

Выяснилось, что граждане РФ чаще сокращают расходы на одежду и отпуск. Реже они экономят на развлечениях, топливе и обслуживании авто.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты в супермаркетах стоит покупать с особой осторожностью.

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