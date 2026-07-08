Мошенники обрушили на россиян новую схему обмана с самозапретом

Мошенники внедрили новую схему обмана, основанную на самозапрете на кредиты. Выдавая себя за сотрудников «Госуслуг» или поддержки кредитного бюро, они ссылаются на якобы допущенные при оформлении механизма ошибки и выманивают у пользователей личные данные, предупредил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, представляясь сотрудниками официальных ведомств, аферисты присылают ссылку на фальшивые сайты или вредоносное ПО.

«Вы вводите пароль от Госуслуг, и теряете доступ к своему аккаунту. А вместе с ним к деньгам и документам. Это не «новая услуга», это самый настоящий обман. И его цель – ваши сбережения», – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что самозапрет устанавливается на «Госуслугах» или в приложении «Госключ» бесплатно, снять его можно только спустя два дня после подачи соответствующего заявления. Такой «период охлаждения» введён именно в качестве защиты от мошенников, поскольку фактически даёт человеку два дня на принятие решения.

Свищёв подчеркнул, что если злоумышленникам удалось обмануть пользователя и он перешёл по ссылке, то нужно немедленно сменить пароль от аккаунта на «Госуслугах», а также на всех остальных сервисах. Затем следует зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и проверить, установлен ли самозапрет по-прежнему. Важно не паниковать, а действовать быстро, потому что преступники как раз играют на страхе, вынуждая совершить ошибку.

«Не дайте себя обмануть. Никаких ссылок. Никаких срочных действий. Лучше самостоятельно позвоните на горячую линию банка или в поддержку Госуслуг по официальному номеру. Не действуйте по указке звонящих», – заключил парламентарий.

В МВД до этого рассказали, что в ситуации, когда злоумышленники оформили на россиянина заем в МФО при установленном самозапрете на кредиты, гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора. В ведомстве отметили, что МФО не вправе требовать от россиян деньги, если заем был оформлен при действующем самозапрете или его наличие не было проверено в Бюро кредитных историй.

Россиян ранее предупредили о действиях мошенников при самозапрете на кредиты.