Психолог высказался о проблеме лудомании в России

Игровая зависимость приобретает масштабы национальной катастрофы в России и может разрушать семьи, поэтому требует особого внимания. Об этом Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор, автор книг Андрей Зберовский.

Он подчеркнул, что легальный статус ставок на спорт и активный маркетинг создают у граждан ложную иллюзию легкого заработка.

«Я как семейный психолог каждую неделю сталкиваюсь с ситуациями, когда женщины узнают, что их мужья или партнеры тратят огромные деньги на онлайн-казино и ставки. Это ведет к уходу женщин, долгам, травле со стороны коллекторов, алкоголизму. Ситуация очень печальная и наносит серьезный урон стране и семейной политике. Проблема в том, что все это легализовано в нашей стране», — пояснил Зберовский.

По его словам, такая зависимость имеет психологическую ловушку, которая заключается в самой механике азарта. Так, человек не может вовремя остановиться и постоянно надеется на скорый выигрыш, который перекроет убытки. Для борьбы с зависимостью важен комплексный подход к реабилитации, однако лудоманам может быть сложно признать болезнь добровольно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш до этого сообщил, что до 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. За помощью к специалистам обращаются лишь 5–10% людей с игровой зависимостью.

Ранее психиатр объяснил, как можно вылечить лудоманию.