Стало известно, какие иностранные языки наиболее востребованы у работодателей

Лидером среди иностранных языков при поиске специалистов для работы остается английский, он требуется в 89% вакансий. Об этом Pravda.Ru рассказала онлайн-школа Skyeng, которая проанализировала тренды на рынке образования, международного бизнеса и спрос учеников.

При этом китайский язык стремительно набирает обороты. Он занимает вторую строчку с 5,5% упоминаний в вакансиях и 26% среди школьников, изучающих второй иностранный. Специалисты со знанием китайского востребованы в логистике, торговле, производстве, финансах и IT. В тройку лидеров вошел испанский, его выбирают в качестве второго иностранного языка 25% россиян, при этом в вакансиях он упоминается в 1,4% случаев. В рейтинге также оказались японский и немецкий язык.

«Важно понимать, что самым перспективным остается не тот язык, который находится на вершине мировых рейтингов, а тот, который соответствует личным целям человека. Однако именно английский, китайский, испанский, японский и немецкий будут создавать наибольшее количество новых возможностей в ближайшие годы», — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство (62%) россиян уверены, что знание иностранного языка могло бы увеличить их доход. Почти треть (30%) считают, что рост составил бы 10–30%. Каждый пятый (21%) думает, что зарабатывал бы примерно на 50% больше, а 11% уверены, что могли бы увеличить доход в два раза. При этом 38% опрошенных считают, что язык никак не повлиял бы на их заработок.

Ранее был назван способ замедлить старение мозга на несколько лет.