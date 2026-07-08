Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

В Одессе захватили заложников

Неизвестный захватил двух заложников в парикмахерской в Одессе

В Одессе неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, что территория рядом с парикмахерской оцеплена. Как уточняют журналисты, на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

5 июля в Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший место службы, при попытке задержания применил гранату. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов остановили водителя мопеда в Подольском районе за нарушение ПДД. В процессе проверки документов выяснилось, что 52-летний мужчина числится в розыске как дезертир. Чтобы скрыться от полиции, злоумышленник активировал взрывное устройство. В результате детонации пострадали сам мужчина и двое полицейских.

До этого во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

Ранее неизвестный открыл огонь по людям в метро Харькова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!