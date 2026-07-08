Россиянам назвали напиток с антипростудным и омолаживающим эффектом

Лимонад – это необязательно обычная вода с сахаром и ароматизатором. На самом деле этот напиток можно приготовить по-настоящему полезным. Добавление определённых продуктов может наделить его антипростудным и омолаживающим свойствами, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Он пояснил, что с точки зрения нутрициологии лимонад должен хорошо утолять жажду за счёт поддержания водно-солевого баланса без скачков сахара в крови. Для этого важно заменить сахар в составе на натуральные подсластители – например, стевию.

Для вкуса, а также насыщения напитка витаминами в него важно добавить фрукты и ягоды – в первую очередь, цитрусовые, считает Синицын. Он пояснил, что лимонады делятся на три основных вида – антипростудные, ягодные и освежающие.

«Антипростудный лимонад с имбирем, потому что имбирь очень яркий по вкусу, и цитрусы с имбирем очень хорошо сочетаются, – пояснил повар. – Сейчас большое количество ягод на рынках появляется, можно приготовить именно ягодный лимонад. Это будет лимонад, направленный на омоложение организма на антиоксиданты, потому что в нём большое количество именно антиоксидантов, которые помогают нашим клеткам лучше восстанавливаться».

Во время жаркой погоды готовят лимонад с акцентом на освежающий эффект – в него полезно добавлять огурцы, базилик, мяту, мелиссу. Кроме того, полезно добавлять немного соли – такой напиток лучше всего утолит жажду и восполнит водно-солевой баланс, заключил специалист.

До этого врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Газете.Ru», что один стакан (250 мл) натурального лимонада, который многие воспринимают как более полезный, может содержать до 10–12 чайных ложек сахара, что превышает всю суточную норму свободных сахаров для взрослого по рекомендациям ВОЗ. Подобный «сладкий удар» вызывает резкие скачки инсулина, нарушает баланс микрофлоры кишечника, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и усугубляет течение многих хронических состояний, предупредила врач.

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