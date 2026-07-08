Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Диетолог рассказала о самых калорийных фруктах

Диетолог Соломатина: бананы являются самыми калорийными фруктами
Romix Image/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее калорийными фруктами являются манго и бананы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«В 100 граммах банана примерно от 90 до 100 килокалорий. То есть один большой плод добавит к рациону сразу около 200», – предупредила Соломатина.

Однако, по ее словам, в недозревшем фрукте крахмал резистентный, что означает, что он будет всасываться медленно и не вызывать скачков глюкозы. Калорийность манго составляет около 65 килокалорий на 100 граммов, при этом вкусовые качества позволяют съедать его в большом количестве, предупредила врач.

Достаточно калорийным является и виноград — порядка 70–75 на 100 граммов. Его опасность заключается еще и в том, что благодаря сочной текстуре и сладости можно съесть очень много продукта, заключила эксперт.

Гинеколог-эндокринолог, врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие привыкли делить продукты на полезные и вредные. При этом люди часто забывают, что калорийный продукт — не всегда равно вредный продукт.

Ранее был назван калорийный продукт, который снижает риск ожирения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!