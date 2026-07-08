Диетолог рассказала о самых калорийных фруктах

Наиболее калорийными фруктами являются манго и бананы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«В 100 граммах банана примерно от 90 до 100 килокалорий. То есть один большой плод добавит к рациону сразу около 200», – предупредила Соломатина.

Однако, по ее словам, в недозревшем фрукте крахмал резистентный, что означает, что он будет всасываться медленно и не вызывать скачков глюкозы. Калорийность манго составляет около 65 килокалорий на 100 граммов, при этом вкусовые качества позволяют съедать его в большом количестве, предупредила врач.

Достаточно калорийным является и виноград — порядка 70–75 на 100 граммов. Его опасность заключается еще и в том, что благодаря сочной текстуре и сладости можно съесть очень много продукта, заключила эксперт.

Гинеколог-эндокринолог, врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие привыкли делить продукты на полезные и вредные. При этом люди часто забывают, что калорийный продукт — не всегда равно вредный продукт.

Ранее был назван калорийный продукт, который снижает риск ожирения.