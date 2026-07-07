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Общество

Почти половина россиян назвали важными уведомления о подозрительных операциях в банке

Безопасность стала главным фактором при выборе семейного банка у россиян
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

При выборе банка для семьи решающую роль играют безопасность и контроль. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ о качествах банка для всей семьи.

Онлайн-опрос провели среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Он показал, что 48% опрошенных назвали критически важными мгновенные уведомления о подозрительных операциях близких и возможность их оперативной блокировки. Защиту от мошенничества отметили 34% респондентов. Гарантию сохранности сбережений назвали ключевым качеством 32% участников опроса.

Отмечается, что российские семьи стали активнее использовать совместные цифровые сервисы. Аккаунты маркетплейсов применяли 34% россиян. Подписки на онлайн-кинотеатры использовали 32%. Семейные тарифы связи и интернета выбрали 27%. Программы лояльности задействовали 26% опрошенных. Главными драйверами семейных подписок стали экономия и единая оплата (по 33%). Возможность каждому пользоваться сервисом самостоятельно отметили 30%.

Сбер стал лидером среди банков, которые россияне ассоциировали с семейным обслуживанием. Его назвали 40% опрошенных. Основными причинами стали личный опыт пользования услугами банка (18%) и репутация надежного банка (17%).

При этом само понятие «семейный банк» не имело четкого определения для россиян. Так, 45% семейных россиян затруднились дать ему определение, а 29% свели его к общему финансовому счету. Это показало, что категория семейного банкинга еще не сформировалась в сознании людей.

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