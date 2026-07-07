Кинолог предупредил об опасности шашлыка для собак

Шашлык — одно из самых опасных лакомств, которым можно угостить собаку летом. Об этом в интервью RT предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Во-первых, само мясо для шашлыка обычно выбирают жирных сортов, что создает колоссальную нагрузку на пищеварительную систему собаки. К тому же процесс обжарки делает любое мясо непригодным для кормления животного, отметил эксперт.

Дополнительную опасность, по его словам, представляют лук и чеснок, которые практически всегда добавляют в маринад или само блюдо. Эти продукты содержат вещества, разрушающие красные кровяные тельца и способные вызвать гемолитическую анемию у любимца.

«В-третьих, специи, лимонный сок — это очень сильные раздражители для желудочно-кишечного тракта собаки. Мнение, что организм собаки все переварит, — это недопустимый миф», — заключил кинолог.

До этого Голубев рассказал, какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам.

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик — под строгим запретом, подчеркнул он. Особенно опасны косточки, содержащие цианид, а мякоть этих плодов часто вызывает диарею. Виноград и изюм также категорически нельзя давать — они приводят к почечной недостаточности. Цитрусовые сильно раздражают слизистую желудка, а хурма нередко становится причиной расстройства ЖКТ.

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