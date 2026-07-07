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Психолог объяснила, почему пары носят похожую одежду

Психолог Хелемеля: пары одеваются в одном стиле из-за зеркальных нейронов
Shutterstock

Одежда служит невербальным языком и отражает внутренний мир человека. На ранних этапах отношений партнеры нередко бессознательно перенимают привычки друг друга — от жестов и интонаций до вкусов в одежде. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля. Этот процесс, по ее словам, связан с работой зеркальных нейронов.

«Пары интуитивно начинают одеваться в похожем стиле из-за эффекта синхронизации и бессознательного подражания. На ранних этапах влюбленности мы копируем жесты, интонации и вкусы партнера, чтобы усилить чувство единства», — объяснила специалист.

Кроме того, на стиль пары влияет совместная жизнь: общий досуг, одинаковая среда общения и даже общий бюджет постепенно приводят к тому, что гардеробы начинают пересекаться, добавила она.

Недавно израильские ученые пришли к выводу, что имя может влиять не только на идентичность, но и на внешность человека. Исследователи установили, что с возрастом обладатели одного имени начинают выглядеть «похожими».

Эксперты считают, что причина в социальных стереотипах: имя задает определенные ожидания, которые влияют на стиль одежды, выражение лица, осанку и даже черты поведения. Постепенно человек начинает соответствовать образу, закрепленному за его именем.

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