В лесопарке «Массовка» в Дедовске создадут современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Об этом во время проверки хода благоустройства объекта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы на территории площадью 42 га ведутся в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Здесь завершили очистку территории от сухостоя и поваленных деревьев. Сейчас прокладывают инженерные сети для обеспечения будущего лесопарка всеми необходимыми коммуникациями.

По словам главы Подмосковья, в лесопарке сделают пешеходные дорожки, лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута, пункт проката спортивного инвентаря, смотровую площадку, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками, а для детей — игровую площадку.

«Самое важное — это безопасность. Для этого мы установим современные системы освещения, пост охраны, а по всему периметру заработают камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Видеонаблюдение — это обязательный стандарт для каждого нашего парка. Мы считаем, что без него, особенно зимой, когда рано темнеет, просто не обойтись. Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть, но еще лучше, когда у родителей есть четкое понимание того, что территория находится под надежным контролем», — сказал Воробьев.

Для жителей на объекте оборудуют парковку и несколько входов в лесопарк: со стороны улиц Красный Октябрь, Колхозная и из деревни Черная. Важной задачей стало не только сделать это пространство комфортным и безопасным, но и сохранить природную уникальность лесного массива.

«В лесопарке мы создадим дорожно-тропиночную сеть протяженностью боле 4 км, а также лыжню длиной 1,2 км. При их прокладке мы максимально сохранили флору и фауну, стараясь обходить как можно больше деревьев. Мы также очистили местность от валежника и убрали всю неликвидную древесину. Установим современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы, урны. Работы идут активно, мы планируем открыть этот лесопарк ко Дню города Дедовск в сентябре», — рассказал директор МАУК «Дирекция парков» Дмитрий Семенов (признан в РФ иностранным агентом).