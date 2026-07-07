В России определят самый медийный регион страны

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» впервые определит самый медийный регион России. Специальная номинация появилась в третьем сезоне премии, прием заявок на участие продлится до 17 августа, сообщили организаторы.

Уточняется, что статус самого медийного субъекта страны получит регион, жители которого подадут наибольшее количество заявок на конкурс. При определении победителя также будут учитывать качество представленных проектов и активность жителей региона в народном голосовании за финалистов.

Участниками премии могут стать молодые авторы социально значимого контента в возрасте от 8 до 35 лет.

В этом году конкурс включает 10 основных номинаций, посвященных героям современности, развитию регионов, науке, технологиям, семейным ценностям, достижениям российской экономики, молодежным медиа, спорту, студенческим СМИ и детскому медиатворчеству.

Кроме российских участников, заявки принимаются и от иностранных авторов, создающих контент о России и ее жителях.

На конкурс можно представить статьи, документальные и короткометражные фильмы, публикации в социальных сетях, блоги, спецпроекты, сайты, фотопроекты и другие медиаматериалы, опубликованные в период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года.

После завершения заявочной кампании проекты пройдут оценку модераторов и экспертного совета, в состав которого войдут 60 представителей медиаотрасли, включая руководителей медиахолдингов, главных редакторов, журналистов и преподавателей профильных вузов. Эксперты определят по семь финалистов в каждой номинации, после чего состоится народное голосование на платформе «ВКонтакте».

Очный этап премии пройдет осенью в Москве. Финалисты представят свои проекты экспертному совету, после чего будут объявлены победители.

В рамках заявочной кампании также состоятся три блог-тура по регионам России. Молодые медиаспециалисты смогут подготовить материалы во время поездок в Тверскую, Архангельскую области и Удмуртию.

Генеральным информационным партнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co.