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Общество

В АКИТ раскритиковали исследование о недополученных доходах бюджета

В АКИТ призвали оценивать цифровые платформы по реальному вкладу в экономику
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Авторы исследования о якобы недостающих доходах бюджета из-за деятельности маркетплейсов смешивают разные экономические понятия, неверно трактуют роль цифровых платформ и игнорируют легализацию малого бизнеса и расширение налоговой базы государства. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, предмет исследования тщательно анализировался на разных уровнях и результатом этого анализа стали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие число плательщиков НДС.

«Распространять эту норму на абсолютно все размеры бизнеса нецелесообразно. Не только в России, в целом во всей мировой практике режимы налогообложения малого бизнеса отличаются от среднего и крупного», — сказал он.

Соколов отметил, любая налоговая политика направлена на сокращение теневого сектора и увеличение числа добросовестных налогоплательщиков. По его мнению, с этой точки зрения нужно оценивать развитие цифровых платформ.

«Каждая продажа, расчет, движение товара и выплата фиксируются в цифровой системе, а более 95% оборота осуществляется в безналичной форме. Такой формат делает предпринимательскую деятельность одной из самых удобных для налогового администрирования», — сказал президент АКИТ.

Он подчеркнул, что почти половина продавцов на маркетплейсах — это небольшие предприниматели, а более трех четвертей продаж приходится на регионы. При этом Соколов напомнил, что маркетплейс не является продавцом, а цифровой инфраструктурой, обеспечивающей взаимодействие продавца и покупателя. По его словам, налоги уплачивают все участники сделки, а налоговая база распределяется между участниками в соответствии с действующим законодательством.

«Оценивать цифровые платформы необходимо по их реальному вкладу в экономику. Они создают условия для развития малого предпринимательства, выводят бизнес из теневого сектора, расширяют налоговую базу государства и повышают собираемость налогов. Именно эти эффекты должны учитываться при обсуждении дальнейшего регулирования платформенной экономики», — считает Соколов.

Ранее «Коммерсант» представил совместный доклад Центра налоговой политики с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Из документа следует, что налоговым органам нужно изменить подход к налогообложению экосистемы российских маркетплейсов. Авторы предложили установить обязанности по уплате НДС с продаж через маркетплейсы для всех продавцов независимо от налогового режима.

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