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Общество

Аналитики ON Медиа рассказали об отношениях россиян в 2026 году

Почти две трети состоящих в браке россиян назвали себя счастливыми
Shutterstock

Россияне, состоящие в браке, значительно чаще называют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные исследования «Культурный код россиянина», представленные холдингом ON Медиа ко Дню семьи, любви и верности.

Так, 74% семейных респондентов назвали себя счастливыми против 58% неженатых и незамужних. При этом максимальный уровень счастья показывают большие семьи. Среди семей из пяти и более человек 75% назвали себя счастливыми, а среди одиноких людей счастливыми себя чувствуют только 53%.

Опрос 3 тыс. респондентов в возрасте 16-60 лет из городов с населением более 100 тыс. человек со всей России показал, что семья не избавляет от тревоги, но помогает с ней справляться. Среди тех, кто беспокоится о будущем, семейные люди чувствуют себя счастливее: 62% против 38% у одиноких.

Для 72% россиян семья стала не только кровным родством. Они признают партнерские, смешанные и однородительские форматы. Некоторые включают в круг семьи близких друзей и домашних животных.

Кроме того, партнер становится главным человеком в повседневной жизни — каждый день проводят с ним время 84% россиян. С детьми ежедневно общаются 71% опрошенных, с родителями — 37%, с друзьями — 18%. Также мужчины чаще называют партнершу вторым по значимости человеком после родителей. Женщины ставят партнера на третье место после родителей и детей.

Помимо этого, аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» (входит в «ON Медиа») узнали предпочтения россиян в семейном кино за полгода. Комедия «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным и Агатой Муцениеце возглавила рейтинг. На втором месте расположился мультфильм «Три кота и море приключений» про котят Коржика, Карамельку и Компота. Тройку лидеров замкнула «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд по мотивам сказки Льюиса Кэрролла на стихи Владимира Высоцкого.

В книжном сервисе «КИОН Строки» популярностью пользуются семейные саги. Среди них: «Завет воды» (Абрахам Вергезе), «Стеклянный Дворец» (Амитав Гош), «Добро не оставляйте на потом» (Адриана Трижиани), «Дом на мысе Полумесяц» (Билл Китсон), «Катушка синих ниток» (Энн Тайлер).

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