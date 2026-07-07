Студент уральского вуза взял академический отпуск для службы в зоне СВО

Студент Уральского государственного университета физической культуры Денис Мавлютов сразу поступления в вуз в 2023 году взял академический отпуск и отправился в зону СВО, где все эти годы служит техником-сапером в подразделении войск беспилотных систем. Об этом рассказал канал «Герои спецоперации Z» в мессенджере «Макс».

По информации канала, Мавлютов каждый раз, приезжая домой в отпуск, продлевает академ и возвращается в свое подразделение.

«Перед каждым отъездом родные желают мне удачи: чтобы вернулся жив, здоров. Также и куратор мой», — поделился Мавлютов.

Во время телемоста со студентами УралГУФК, отвечая на вопрос о мотивах своего решения, он ответил: «Любовь к Родине».

Кроме того, Мавлютов поддержал отца, который служит в соседнем мотострелковом батальоне.