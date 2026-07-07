Психолог объяснила, как победить тревогу перед рождением ребенка

Чтобы справиться со страхами и тревогой перед рождением ребенка, важно обсудить их с партнером и совместно найти решение. Такой совет в интервью РИАМО дала клинический психолог Ирина Грекова.

Специалист подчеркнула, что тревога — это естественное состояние, и не стоит ругать себя за переживания.

«Определите свои самые главные источники тревоги, запишите их, а рядом на том же листе напишите варианты и способы решения. Выгрузка на бумагу своих переживаний, их структурирование и поиск решений существенно снижают тревожность», — сказала Грекова.

Важно помнить, что идеальных родителей не существует, и не нужно стремиться соответствовать придуманному образу. Лучше бережно относиться к себе и настраиваться на радостную встречу с малышом, добавила она.

Врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина до этого предупреждали, что организм начинает работать над будущим ребенком задолго до того, как женщина узнает о беременности, поэтому готовиться нужно заранее.

Бывают и бытовые ситуации — например, когда женщина не пролечила зубы заранее. Во время беременности многие процедуры ограничены, и в сложных случаях зуб могут просто удалить, потому что лечить безопасно уже нельзя, отметили эксперты.

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