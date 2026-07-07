В «Русале» рассказали о ключевых преимуществах алюминия для инфраструктуры

Алюминиевое мостостроение в России начало развиваться с новой силой после почти 60-летнего перерыва. Об этом на инфрастуктурном саммите «Сильная Россия-2026» рассказал директор «Русала» по развитию потребления алюминия Евгений Васильев.

Он напомнил, что первый алюминиевый мост в стране был построен в 1969 году, это Коломенский мост в Санкт-Петербурге, который успешно эксплуатируется до сих пор. Следующие объекты появились только в 2017 году. По его словам, за неполных девять лет в России построили около 30 мостов — почти каждый стал прорывом для отрасли, уникальным объектом.

Особенно выделяется проект пилотного автодорожного моста из алюминиевых сплавов. Он был построен в 2023 году через реку Линда в Нижегородской области. Мост стал результатом сотрудничества десятков научных, строительных и металлургических компаний, при его создании применены множество уникальных проектных и инженерных решений.

Говоря о важности этих достижений, Васильев подчеркнул, что применение алюминиевых сплавов дало огромные преимущества как при строительстве, так и при эксплуатации мостов.

«Алюминиевым конструкциям не требуется покраска, элементы поставляются на строительную площадку в защитном анодно-оксидном покрытии с возможностью выбора цвета. Сборка такой конструкции очень проста, монтаж осуществляется в кратчайшие сроки малой бригадой рабочих. Вес пролетного строения из алюминиевых сплавов ниже стального в 3 раза, для монтажа необходим кран малой грузоподъемности, а монтаж можно проводить в труднодоступных местах и стесненных условиях без тяжелой техники», — отметил он.

При этом ключевым преимуществом алюминия для инфраструктуры Васильев назвал коррозионную стойкость, которая позволяет эксплуатировать объект более 70 лет без серьезных затрат на обслуживание. Кроме того, после истечения срока службы алюминиевые конструкции подлежат полной переработке.

«Это обеспечивает частичный возврат бюджетных средств. Особенно с учетом того, что спрос на алюминиевые лома имеет тенденцию к глобальному постоянному росту. В случае с железобетонными конструкциями бюджет, наоборот, несет дополнительные затраты на утилизацию», — сказал он.

Директор «Русала» по развитию потребления алюминия назвал особенно важным то, что появление инновационных объектов из алюминиевых сплавов сопровождается развитием нормативной базы.

«Разрабатываются и утверждаются новые национальные стандарты и своды правил, регулирующие применение алюминия в конструкциях. Ведущие научные институты страны - МГСУ, МАДИ, СГУПС, НИЦ МиС, ЦНИИТС - проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Все это закладывает фундамент как для массового применения алюминия в типовых объектах мостостроения, так и для создания новых уникальных объектов из крылатого металла», — подчеркнул Васильев.