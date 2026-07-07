Врачи назвали россиянам способы избежать инсульта в молодом возрасте

Кардиолог Прокофьев: есть способ защитить себя от инсульта в молодом возрасте

В России отмечается рост частоты инсультов среди молодых жителей в возрасте от 18 до 45 лет – за последние 10 лет количество таких случаев подскочило на 23%. Каждый год фиксируется порядка 400–450 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Однако при желании это можно предотвратить, полностью пересмотрев образ жизни, рассказали врачи в беседе с 360.ru.

Специалисты отмечают, что большую часть факторов риска можно контролировать, причем важно начать профилактику как можно раньше.

«Во-первых, привычки. Все привычки формируются в очень юном возрасте. То есть детям уже с начальной школы нужно рассказывать о действительно важных вещах: сколько пить воды, как правильно питаться, к чему приводят нарушения питания, как человек будет выглядеть в одном случае, и как в другом», – пояснил врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

Он подчеркнул, что здоровые привычки, которые формируются с раннего возраста, являются фундаментом – здоровье человека на нем будет стоять десятки лет.

Важной частью профилактики выступает физическая активность, обязательные регулярные занятия спортом. Как отметил врач-кардиолог Денис Прокофьев, активность, спорт, отказ от алкоголя и контроль избыточной массы тела имеют решающее значение. Он также он призвал контролировать уровень холестерина и сахара в крови, регулярно измерять артериальное давление.

«Все это в комплексе даст возможность защититься от инфаркта и инсульта», – подчеркнул Прокофьев.

Кроме того, специалисты отметили, что в жизни каждого человека должен обязательно быть регулярный врачебный контроль. Очень важно, чтобы медики оценивали риск сердечно-сосудистых катастроф, причем в этом вопросе учитываются как состояние здоровья человека, так и прочие факторы риска, включая наследственность.

Врачи призвали россиян регулярно проходить медобследование, стараться снизить уровень стресса, пить воду вместо сладких напитков и заниматься спортом.

Напомним, сегодня на людей младше 45 лет приходится от 10 до 18% всех инфарктов и инсультов. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева, у молодых мужчин инсульт развивается в 1,5–2 раза чаще, чем у женщин соответствующего возраста. К основным способам профилактики она отнесла такие привычки, как контроль давления, холестерина и сахара, здоровое питание, физическую активность, отказ от курения, управление стрессом, ночной сон не менее семи часов и регулярное наблюдение у врача.

Врач ранее назвал россиянам неочевидный симптом приближающегося инсульта.