США сегодня вынуждены признать, что Россия последовательно добивается успехов на Донбассе. Сообщения об освобождении Константиновки стали сигналом для Вашингтона о том, что на фронте наступил переломный момент. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, звонок американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину в текущей ситуации был не жестом вежливости, а попыткой зафиксировать новую реальность.

«Инициатива разговора исходила от США, и это говорит о том, что американцы после того, как военная динамика стала явно развиваться не в пользу их украинских протеже, начали пытаться возобновить переговорный канал», — отметил Клинцевич.

Политолог подчеркнул, что Константиновка — важный узел, который показывает, что российское продвижение в Донбассе вышло на качественно новый уровень.

«Именно такие события заставляют западные элиты менять риторику, ускорять контакты и пытаться адаптироваться к изменившемуся балансу сил», — уверен Клинцевич.

По его мнению, главный вопрос для США сейчас — не «как остановить Россию», а как не допустить дальнейшего разрушения всей конструкции, на которой держалась их стратегия по Украине.