Москвичка-двойник Холанда рассказала, как относится к сходству с футболистом

24-летняя москвичка Анастасия Костромитина, которую сравнивают с норвежским футболистом Эрлингом Холандом, рассказала в беседе с Life, как относится к удивительному сходству со спортсменом.

Девушка услышала, что похожа на нападающего сборной Норвегии около четырех лет назад от знакомой. Позже это сравнение начали повторять друзья и родственники. По словам Анастасии, сначала она обижалась, но сейчас относится к ситуации с иронией.

«Сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо», — сказала Костромитина.

При этом собеседница призналась, что не является поклонницей футбола, а лишь изредка смотрит матчи вместе со своим молодым человеком.

Накануне Норвегия обыграла Бразилию в 1/8 финала со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Ранее Мостовой заявил, что звезда Холанд не сравнится с Месси и Роналду.