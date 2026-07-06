Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Москвичка-двойник Холанда рассказала, как относится к сходству с футболистом

Москвичка Костромитина рассказала, что не отрицает сходства с Холандом
Peter Cziborra/Reuters

24-летняя москвичка Анастасия Костромитина, которую сравнивают с норвежским футболистом Эрлингом Холандом, рассказала в беседе с Life, как относится к удивительному сходству со спортсменом.

Девушка услышала, что похожа на нападающего сборной Норвегии около четырех лет назад от знакомой. Позже это сравнение начали повторять друзья и родственники. По словам Анастасии, сначала она обижалась, но сейчас относится к ситуации с иронией.

«Сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо», — сказала Костромитина.

При этом собеседница призналась, что не является поклонницей футбола, а лишь изредка смотрит матчи вместе со своим молодым человеком.

Накануне Норвегия обыграла Бразилию в 1/8 финала со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Ранее Мостовой заявил, что звезда Холанд не сравнится с Месси и Роналду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!