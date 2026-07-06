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Общество

В Москве прошла церемония награждения премии «Медиа-менеджер России»

Лучшим руководителям и экспертам медиаотрасли России вручили 48 статуэток «Чайка»
«Москва Медиа»

В Москве состоялась XXVI церемония награждения лауреатов национальной премии «Медиа-менеджер России». Об этом сообщили организаторы премии.

В этот вечер 48 «Чаек», символов профессионального признания, нашли своих обладателей.

Среди гостей церемонии присутствовали руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, digital-платформ. Участие в церемонии также приняли представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, члены жюри и попечительского совета, лауреаты прошлых лет, номинанты и партнеры премии.

Торжественное мероприятие прошло в ресторане «Белладжио». Гостей ждали приветственный фуршет, музыкальная программа и награждение лауреатов премии.

«Поздравляю всех лауреатов! Желаю вам новых достижений, ярких проектов, смелых решений и дальнейших успехов на благо российской медиаиндустрии Искренне благодарю членов жюри и попечительского совета за ответственную, объективную и принципиальную работу. Именно благодаря их профессионализму были определены лауреаты премии», — отметил председатель оргкомитета премии Джемир Дегтяренко.

Гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаро подчеркнул, что премия «Медиа-менеджер России» является высочайшей оценкой главных управленческих сил медиаиндустрии.

Статуэтки «Чайка» вручили лучшим руководителям и экспертам медиаотрасли. Их профессиональные достижения, управленческие решения, инновационные проекты и вклад в развитие индустрии получили высокую оценку экспертного сообщества. Награды получили Евгений Сидоров («Афиша»), Наталья Дмитриева (СберСеллер), Дмитрий Орченко (СберМаркетинг), Сергей Костров (Okko), Анна Тупикина (СберМаркетинг), Андрей Ивашкевич (Okko), Артем Фатхуллин (Сбер) и другие. Подробный список лауреатов разместили на официальном сайте премии.

Напомним, стратегическим медиапартнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами премии стали «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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