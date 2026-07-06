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Россиянам предложили поделиться историей своей семьи в соцсетях

В России запустили акцию ко Дню семьи, любви и верности
Shutterstock

В России в преддверии Дня семьи, любви и верности стартовала акция #КомандаРодных. В ее рамках участники могут поделиться историей своей семьи и рассказать о поддержке близких, сообщили организаторы.

Присоединиться к акции пользователи могут, выложив в соцсетях семейное фото с хештегом #КомандаРодных и информацией о том, кто запечатлен на снимке, а также рассказом об истории семьи и ее ценностях, либо помощи родных в важные или непростые моменты.

Отмечается, что главный посыл инициативы — напомнить о том, что семья во все времена была и остается ключевой опорой любого человека.

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