В Госдуме объяснили, как работающим пенсионерам получить прибавку в августе

В августе российские пенсионеры смогут получить прибавку – она положена тем, кто работал в 2025 году. Для них Соцфонд автоматически произведет перерасчет по итогам сделанных взносов, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что в августе страховые пенсии пересчитываются с учетом сделанных за прошлый год взносов, которые переводятся в пенсионные баллы. Однако максимум учитывается три балла, а стоимость каждого составляет 156 рублей 76 копеек. Таким образом, размер максимальной прибавки не превышает 470 рублей 28 копеек в месяц.

«Полные три балла набираются при зарплате около 69 тыс. рублей в месяц до вычета налога, – пояснил депутат. – Прибавку получат и те, кто уволился в течение 2025 года, значение имеет сам факт уплаты взносов за этот период».

Он посоветовал заранее заказать выписку лицевого счета на «Госуслугах», чтобы убедиться в том, что в нем отражены данные о взносах.

Как правило, никаких заявлений подавать для этого не требуется – механизм перерасчета производится автоматически, пенсия с надбавкой должна прийти в обычную дату выплаты в августе, отметил Говырин. Если у работающего пенсионера после перерасчета в августе никак не изменились пенсионные выплаты, то этот вопрос стоит обсудить с работодателем, а также обратиться в Соцфонд, заключил он.

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