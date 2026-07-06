Юрист объяснил смягчение наказание москвичке за кальян на куличе

Москвичке, получившей три года колонии за кальян на куличе, смягчили наказание, заменив его на 200 часов обязательных работ. Во многом на это повлияло большое количество граждан, выступивших в защиту женщины, но теперь будет иметь значение, как осужденная поведет себя в ближайшее время, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

Комментируя ситуацию, специалист подчеркнул, что многое зависит от зависит от того, как именно верующие люди расценили для себя поступок женщины.

«Смеяться над этим можно сколько угодно, что это всего-навсего кекс. Тем не менее это один из символов праздника, самого главного для православных христиан, поэтому делать из этого кальян, какое-то курительное приспособление действительно является в данном случае преступлением», – отметил юрист.

Он также напомнил, что до этого девушку осудили на 3 года лишения свободы за наркотики и 25 дней за оскорбление чувств верующих. Однако позднее это наказание заменили на общественные работы без лишения свободы. Соответственно, по словам Соловьева, продолжаться будет приговор в 3 года условно, поэтому если в течение этого времени женщина вновь допустит нарушение, то ей приплюсуют наказание к этому сроку. Юрист добавил, что смягчение наказания расценил как «акт гуманизма», призвав никого не повторять подобные «перформансы».

Напомним, 27 мая Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью девушки по делу о наркотиках.

3 июля стало известно, что осужденную выпустили на свободу после кассационной жалобы со стороны ее защиты. Наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания заменили на 200 часов обязательных работ, указание об отмене условного срока исключили из приговора. Москвичку освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Ранее в Турции комику Гекташу пригрозили судом за оскорбление чувств верующих.