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Общество

Россиян предупредили об опасности бассейнов под открытым небом

Врач Галеев: в открытом бассейне можно заразиться грибковыми инфекциями
Global Look Press

Даже при соблюдении норм хлорирования вода в бассейнах под открытым небом не может быть полностью безопасной, поскольку контактирует с большим количеством людей, открыта для насекомых, птиц, пыли и дождя. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач Дмитрий Галеев.

По его словам, мокрые поверхности — отличная среда для распространения грибковых инфекций стоп и ногтей. Кроме того, через воду передаются бактериальные конъюнктивиты, папилломавирусы и контагиозный моллюск. При заглатывании воды есть риск подхватить кишечные инфекции.

«Людям с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями ходить в общественный бассейн нельзя. Рана в бассейне — это открытые ворота для инфекции. Хлор убивает не все и не мгновенно. Синегнойная палочка, стафилококк и другие бактерии способны выживать в хлорированной воде и вызывать серьезные осложнения при попадании в рану», — сказал специалист.

Если после посещения бассейна появились зуд, раздражение кожи или расстройство желудка, он посоветовал не ждать, когда пройдет само, а обратиться к врачу.

Врач-терапевт Алексей Парамонов до этого перечислил признаки опасного для здоровья водоема. Если имеется знак «купание запрещено», вода цветет или плавают утки, он порекомендовал отказаться от купания.

Также не стоит окунаться в воду, если есть тина или мертвая рыба, рядом пасутся животные, недалеко присутствует свалка или промзона, отметил эксперт.

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