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Общество

Специалист назвала тревожные сигналы того, что у женщины хотят отобрать ребенка

Психотерапевт Никитина: детей не забирают внезапно – важно увидеть сигналы
pics five/Shutterstock/FOTODOM

В России распространяется опасное явление – суррогатный брак, при котором мужчина женится только ради появления на свет детей. После этого чаще всего ребенка у женщины отнимают. Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно вовремя распознать тревожные сигналы, объяснила в беседе с 360.ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

По ее словам, чаще всего детей не забирают внезапно – можно увидеть соответствующие сигналы. К ним, в частности, относятся сказанные в шутку слова мужчины – например, когда он говорит ребенку о том, что «если мама сделает что-то не так, мы ее выгоним».

Иногда ситуация складывается крайне тяжело, и женщина становится жертвой домашнего насилия. Это опасно тем, что обычно, столкнувшись с этим, за помощью она не обращается. Кроме того, если у нее отнимут ребенка, жертва насилия может не пойти в суд, отметила специалист.

«Пока докажешь, что из дома выгнали и отобрали ребенка, уйдет много времени, средств. И не у всех есть силы. Потому что часто женщины боятся, — пояснила Никитина. — Не все они амазонки, которые пойдут в суды. Иногда женщины, у которых забирают детей и увозят, ищут их по несколько лет».

В то же время специалист добавила, что взрослая сильная женщина может взять себя в руки и отстоять свои права. Важно учитывать, что для ребенка младше трех лет разлука с матерью воспринимается как катастрофа, поэтому если подобное случилось, нужно приложить все усилия для восстановления справедливости, заключила психотерапевт.

Напомним, также Никитина отмечала, что признаком суррогатного брака является поиск жены матерью мужчины. Если будущая свекровь сама пытается устроить брак сыну – это сразу должно насторожить, так как воспринимается не как союз влюбленных, а как проект, пояснила специалист. Никитина посоветовала избегать союзов с «маменькиными сынками», подчеркнув, что в этом случае у мужчины всегда будет авторитет не супруга, а мать.

Психолог ранее объяснила, как распознать в мужчине маменькиного сынка.

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