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Общество

Юрист рассказала, как бороться с подростками, сбрасывающими вещи из окон ради забавы

Юрист Георгиева: полиция поможет бороться со сбросом вещей из окон ради забавы
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые столкнулись с подростками, сбрасывающими вещи ради развлечения, стоит поговорить в домовом чате с соседями и попытаться найти среди них свидетелей произошедшего и тех, кто сфотографировал или снял все на видео. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Далее надо обязательно обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить видеозаписи со всех находившихся рядом камер – вполне возможно, что на них будет зафиксирован момент нарушения, – а также в полицию», — добавила Георгиева.

По ее словам, это касается и тех, кто столкнулся с порчей имущества из-за таких действий. Например, с повреждением автомобиля, окна или лежащей на балконе вещи.

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Дмитрий Минов до этого говорил, что российское законодательство в большинстве случаев позволяет фотографировать и снимать на видео незнакомых людей в общественных местах, однако такое право имеет ряд ограничений.

По словам юриста, само по себе нахождение человека на улице, в парке, общественном транспорте, торговом центре или другом открытом для свободного посещения месте не делает фото- или видеосъемку незаконной. Вместе с тем это право не является безусловным и не должно нарушать конституционные права граждан, прежде всего право на неприкосновенность частной жизни.

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