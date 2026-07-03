Собаководам рассказали, как уберечь лапы питомца от раскаленного асфальта в жару

Кинолог Голубев: в жаркие дни с собакой не стоит гулять по асфальту

В жару раскаленный асфальт представляет серьезную опасность для собак — контакт с такой поверхностью может вызвать ожог подушечек лап, требующий ветеринарной помощи. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не стоит рассчитывать, что животные привыкли к любым температурам, поскольку постоянно контактируют с землей. Асфальт — это неестественная поверхность для собак, и именно он представляет основную опасность в жару», — подчеркнул специалист.

Чтобы избежать травм, он посоветовал выбирать маршруты по траве или грунтовым дорожкам, а сами прогулки переносить на раннее утро или поздний вечер, когда земля уже остыла.

Дополнительно защитить лапы, по его словам, можно с помощью специального воска, который наносят перед выходом — он помогает от сухости и грязи, хотя в сильный зной его эффективность ограничена.

Самым надежным решением остается летняя обувь или носки для собак. Постоянно носить их не рекомендуется, но они отлично подходят для коротких переходов, например от машины до входа в дом, добавил кинолог.

До этого Голубев выделил несколько простых правил, которые помогут защитить собаку в летний зной.

Чтобы помочь питомцу быстро охладиться, он порекомендовал приложить прохладные полотенца к подушечкам лап, паху или подмышкам. При этом накрывать собаку мокрой тканью целиком не стоит — это, наоборот, усилит перегрев. Также важно избегать прогулок в пик солнечной активности с 11:00 до 17:00.

Ранее кинолог предупредила об опасности теплового удара для собак.