Россиян призвали с осторожностью наслаждаться набирающим популярность дессертом

Диетолог Наталья Лазуренко в беседе с Tsargrad.tv оценила завирусившийся в сети рецепт десерта «Арбуз со сливками», который подается как домашняя альтернатива мороженому.

Авторы лакомства предлагают заморозить половину арбуза, ложкой выскрести четвертинку, добавить в получившуюся ложбину сливок и перемешать их с оставшейся мякотью.

«Единственное, о чем хочется напомнить, чтобы арбуз был свежий. Не покупать половинчатый, четвертичный. Покупать целиком, только потом резать. Перед тем, как разрезать, мыть. И не хранить дольше положенного времени», — сказала Лазуренко.

Она призвала с осторожностью наслаждаться блюдом людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, по ее словам, стоит помнить, что это все-таки десерт, и злоупотреблять им не стоит.

Как сообщали в пресс-службе сервиса доставки «Самокат», летом 2026 года россияне стали чаще приобретать безалкогольное вино и замороженные десерты, в том числе ягоды в шоколаде.

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