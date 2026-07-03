Россиянам рассказали, во сколько обойдется базовый набор продуктов для пикника

Загородный отдых в этом сезоне, как и прежде, не обходится без закусок и напитков. В июне 2026 года спрос на эти категории вырос на 20%, а общее число заказов превысило прошлогодние показатели на 28%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса доставки «Купер».

Хлеб для бутербродов обойдется в 65 рублей, нарезанный сыр — в 170 рублей, индейка или ветчина — в 135 рублей, орехи — в 78 рублей. Бутылка простой воды стоит порядка 30 рублей, яблочный сок — 115 рублей, свежие яблоки — 80 рублей, морковные палочки — 50 рублей. В итоге стоимость базового продуктового набора составит примерно 723 рубля.

Влажные салфетки можно купить от 20 рублей, бумажные — от 30 рублей, антисептик для рук — от 105 рублей. Одноразовые тарелки и стаканы обойдутся по 70 рублей за каждую позицию, мусорные пакеты — 25 рублей, а репеллент от комаров — 125 рублей. Такой минимальный гигиенический набор потянет примерно на 445 рублей.

В целом базовый комплект для выезда на природу, включающий любимые продукты, одноразовую посуду и средства гигиены, обойдется примерно в 1150 рублей.

До этого аналитики «Самоката» и бренда Arive Makeup рассказали «Газете.Ru», что в одной корзине с помадой или подводкой чаще всего оказываются бананы, молоко, огурцы и вода. Пик заказов приходится на субботу — на 40% чаще, чем в понедельник. При этом вечером (18:00–22:00) косметику заказывают на 38% чаще, чем утром. Главные сезонные пики — декабрь, февраль и март.

Ранее стало известно, какие напитки и десерты россияне чаще заказывают летом.