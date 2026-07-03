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Удаленщикам объяснили, в каком случае нельзя работать из любой точки мира

Юрист Косточкин: в трудовом договоре может быть прописан адрес рабочего места
Shutterstock

Юрист Алексей Косточкин в беседе с РИАМО объяснил, в каких случаях удаленный сотрудник не может работать из любой точки мира. Он отметил, что закон не обязывает человека находиться в конкретном помещении — он лишь требует выполнения трудовой функции в установленные сроки и с надлежащим качеством.

«Однако дьявол кроется в деталях трудового договора. Если в нем прописано место работы — например, город или конкретный адрес — работодатель вправе требовать нахождения именно там. Смена фактического местонахождения без уведомления работодателя может стать формальным основанием для дисциплинарного взыскания», — предупредил эксперт.

Отдельный аспект, по его словам, касается работы из другой страны. Если российский налоговый резидент находится за рубежом более 183 дней в году, он утрачивает этот статус, и налоговая ставка для него составляет 30% вместо стандартных 13%.

Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей ситуация проще: они не привязаны к месту работы по определению и могут трудиться откуда угодно при соблюдении налоговых обязательств, добавил Косточкин.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что сотрудники, которые работают в удаленном формате, рискуют столкнуться с тревожными и депрессивными состояниями, поскольку отсутствие привычных ритуалов и социальной стимуляции может спровоцировать хроническое чувство небезопасности.

Ранее в Совфеде рассказали, что должен компенсировать работодатель при удаленке.

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