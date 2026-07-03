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Врач дал советы, которые помогут избежать цистита и почечной колики в жару

Врач Малхасян: вода поможет избежать цистита и почечной колики в жару
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду для профилактики цистита или почечной колики важно пить достаточно жидкости, чтобы суточный объем мочи был около 2–2,5 л, а также есть молочные продукты — творог, сыр, йогурты. Об этом kp.ru рассказал уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, д. м. н., заведующий Урологическим отделением № 67 Московского урологического центра (на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина) Виген Малхасян.

«В жаркую погоду из-за повышенного потоотделения значительно возрастает нагрузка на почки, и заболевания мочеполовой системы начинают чаще напоминать о себе. Самая главная патология, связанная с жарой — мочекаменная болезнь. Исследования доказывают: чем выше среднемесячная температура, тем больше обращений пациентов с почечной коликой», — предупредил эксперт.

Чтобы избежать недугов, профессор посоветовал сократить потребление соли, а также не злоупотреблять мясом и есть больше овощей и фруктов. Малхасян подчеркнул, что стоит также следить за весом и заниматься физической активностью, поскольку образ жизни и ожирение повышают риск возникновения камней. По его словам, нельзя купаться в подозрительных прудах и реках, чтобы не запустить проблему.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина до этого рассказала «Газете.Ru», что длительный контакт кожи и интимной зоны с мокрым купальником может создавать условия для развития различных воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Ранее в России предложили лечить кровью хронический цистит у женщин в менопаузе.

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