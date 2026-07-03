Профессор объяснил, что провоцирует появление камней в почках

Наследственность и генные мутации могут выступать причинами появления камней в почках. Об этом kp.ru рассказал уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, д. м. н., заведующий Урологическим отделением № 67 Московского урологического центра (на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина) Виген Малхасян.

По его словам, в случае, если у родителей или близких родственников была мочекаменная болезнь, риск столкнуться с недугом повышается в разы. Кроме того, на состояние мочевыделительной системы оказывает влияние питание.

«Многие ошибочно полагают, что при мочекаменной болезни нужно исключить из рациона богатые кальцием продукты, но это не так. Кальций, попадая в кишечник, связывает оксалаты, после чего они выводятся из организма естественным путем. Суточная норма макроэлемента составляет 1-1,2 г», — сказал Малхасян.

Для профилактики он также посоветовал включать в рацион больше овощей и фруктов, цитраты в них будут мешать конкрементам расти.

Главный технолог минеральной и питьевой воды «Новотерская» Виктория Манаенко до этого рассказала «Газете.Ru», что вопреки распространенному мифу, что минеральная вода с кальцием — прямая дорога к камням в почках, она, наоборот, способствует борьбе с ними.

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