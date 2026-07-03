Психолог предупредила о рисках для партнеров на удаленке

Постоянное нахождение партнеров в одной квартире из-за дистанционного формата работы может привести к росту психического напряжения и разрушить союз. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений Алиса Метелина.

По ее словам, при постоянном контакте у партнеров может копиться внутреннее раздражение, что ведет к психологическому кризису, если в паре нет навыка экологичного сброса негативных эмоций.

«Когда мы постоянно находимся на одной территории и нет навыка справляться с напряжением, оно никуда не исчезает. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда партнер, казалось бы, любимый, начинает раздражать буквально во всем — в мелочах, в поведении, в привычках. Именно поэтому дистанционная работа, постоянное пребывание дома становится фактором, который усиливает напряженность внутри отношений», — отметила Метелина.

Чтобы сохранить гармоничные отношения, эксперт посоветовала четко разделять обязанности и открыто обсуждать потребность в одиночестве. Кроме того, полезными для профилактики выгорания будут смена обстановки и физическая активность.

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