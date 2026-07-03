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Кинолог ответил, каким людям не стоит заводить собаку

Кинолог Карапетьянц: людям с плотным графиком не стоит заводить собаку
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Людям с плотным графиком и частыми командировками, которые живут одни, не стоит заводить собаку, поскольку животное требует постоянного внимания и как минимум двух часов прогулки ежедневно. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он предупредил, что даже разлука с хозяином на день может привести к стрессу для них. По его словам, такое решение не должно быть спонтанным: важно очень многое предусмотреть и обдумать.

«Следует быть готовым с финансовой точки зрения, потому что будут затраты на корм, ветеринарное обслуживание и воспитание, особенно если у собаки возникнут какие-то поведенческие проблемы», — добавил Карапетьянц.

Кинолог также посоветовал заручиться поддержкой всех членов семьи в этом вопросе. Он добавил, что собака не должна быть неожиданным подарком, в том числе детям, поскольку она не должна восприниматься как игрушка.

Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» к Международному дню собак 2 июля (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что у 62% опрошенных владельцев собак за последний год выросли расходы на питомца. Еще у 28% они практически не изменились, а 10% сообщили, что стали тратить меньше.

Ранее кинолог объяснил, в каких случаях собакам выписывают антидепрессанты.

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