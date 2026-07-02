Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Стало известно, сколько россиян участвуют в волонтерских проектах

«КП»: 64% россиян участвовали в волонтерских проектах
Мария Рубникович/«Газета.Ru»

Более половины (64%) россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни принимали участие в волонтерских проектах. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

По словам этой части опрошенных, они помогают нуждающимся, заботятся о животных либо помогают с организацией общественно-важных или экологических мероприятий.

«Я волонтерю без всяких поощрений, помогаю проводить детские, спортивные и экологические мероприятия. Мне и самой это все нравится, считаю это правильным», — поделилась участница опроса.

При этом 34% респондентов заявили, что никогда не выступали в качестве волонтеров и ни в каких проектах участия не принимали. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они поделились, что участвовали в гуманитарных акциях и помогали посторонним. Некоторые добавили, что пока опыта подобной помощи у них нет, но они хотели бы присоединиться к движению волонтеров.

Накануне депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков предложил начислять работающим волонтерам дополнительные баллы к будущей пенсии. По его словам, мерой поддержки также может быть выдаваемая при отработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте.

Ранее в «Народном фронте» подчеркнули важность молодежи для России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!