Стало известно, сколько россиян участвуют в волонтерских проектах

Более половины (64%) россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни принимали участие в волонтерских проектах. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

По словам этой части опрошенных, они помогают нуждающимся, заботятся о животных либо помогают с организацией общественно-важных или экологических мероприятий.

«Я волонтерю без всяких поощрений, помогаю проводить детские, спортивные и экологические мероприятия. Мне и самой это все нравится, считаю это правильным», — поделилась участница опроса.

При этом 34% респондентов заявили, что никогда не выступали в качестве волонтеров и ни в каких проектах участия не принимали. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они поделились, что участвовали в гуманитарных акциях и помогали посторонним. Некоторые добавили, что пока опыта подобной помощи у них нет, но они хотели бы присоединиться к движению волонтеров.

Накануне депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков предложил начислять работающим волонтерам дополнительные баллы к будущей пенсии. По его словам, мерой поддержки также может быть выдаваемая при отработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте.

Ранее в «Народном фронте» подчеркнули важность молодежи для России.