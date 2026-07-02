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Врач призвала россиянок не использовать подержанные грудные импланты

Хирург Копылова-Леман: использованные грудные импланты могут разорваться
Shutterstock

Повторное применение уже использованных грудных имплантов в хирургии – это крайне опасное действие, которое категорически запрещено из-за высоких рисков для жизни пациента. Такие импланты не являются стерильными, а также имеют микроповреждения, грозящие разрывами в будущем, предупредила в беседе с газетой «Известия» эстетический и реконструктивный пластический хирург Скандинавского центра здоровья Кира Копылова-Леман.

Если имплант уже применялся, то он считается загрязненным в силу того, что уже был в контакте с биологическими средами организма, предупредила врач.

«Восстановить стерильность уже невозможно, — подчеркнула она. — Плюс при извлечении оболочка импланта почти всегда получает микроповреждения, которые глазом не видны, а потом дают разрыв».

Копылова-Леман призвала россиянок не рассматривать возможность использования подобных изделий, а также всегда проверять паспорт, серийный номер и гарантии производителя. Без всего этого операция грозит серьезными рисками для здоровья, в том числе может спровоцировать инфекцию, нагноение, отторжение, разрыв и капсулярную контрактуру, заключила специалист.

Напомним, до этого пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян также прокомментировал сообщения о том, что в интернете появились объявления россиянок с предложением купить у них удаленные грудные импланты с четырехкратной скидкой. Он подчеркнул, что установка б/у имплантов в грудь может привести к заражению гепатитом и ВИЧ. Сами объявления специалист счел сомнительными, напомнив, что хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты.

Ранее хирург объяснила, как грудные импланты влияют на беременность.

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