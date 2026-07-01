Россиянам объяснили, как злоупотребление матом влияет на работу мозга

Злоупотребление ненормативной лексикой тормозит развитие коммуникативных навыков, поскольку мозг перестает искать сложные формулировки, начиная заменять их эмоциональными штампами. Об этом сообщила филолог-лингвист-компаративист Алена Попова. Ее слова цитирует газета «Известия».

«Мозг идет по пути наименьшего сопротивления, не тратя энергию на поиск синонимов и тонких формулировок», — пояснила эксперт.

Таким образом мат тормозит способность к вербальной гибкости, обедняя культуру речи, добавила она.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия до этого предупреждал, что матерные ругательства негативно влияют на сосуды и артериальное давление.

По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики.

Ранее филолог отметила тревожную особенность в использовании мата россиянами.