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Общество

Россиянам объяснили, как злоупотребление матом влияет на работу мозга

Лингвист Попова: мат тормозит развитие коммуникативных навыков
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Злоупотребление ненормативной лексикой тормозит развитие коммуникативных навыков, поскольку мозг перестает искать сложные формулировки, начиная заменять их эмоциональными штампами. Об этом сообщила филолог-лингвист-компаративист Алена Попова. Ее слова цитирует газета «Известия».

«Мозг идет по пути наименьшего сопротивления, не тратя энергию на поиск синонимов и тонких формулировок», — пояснила эксперт.

Таким образом мат тормозит способность к вербальной гибкости, обедняя культуру речи, добавила она.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия до этого предупреждал, что матерные ругательства негативно влияют на сосуды и артериальное давление.

По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики.

Ранее филолог отметила тревожную особенность в использовании мата россиянами.

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