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Психолог назвала одну из самых частых причин тревожности и выгорания

Психолог Скрипачёва: листание соцсетей провоцирует тревожность и ухудшает память
Shutterstock

Бесконтрольное зависание в соцсетях негативно сказывается на ментальном здоровье, в том числе провоцирует тревожность и эмоциональное выгорание. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачёва.

«В частности, возникает тревога, которая связана с тем, что лента создаёт некую иллюзию, что все живут насыщеннее, — пояснила она. — Так как у нас мозг работает именно в постоянном сравнении и анализе, он сталкивается с тем, что начинает тревожиться».

Такая ошибка восприятия чужой жизни через идеальные картинки в соцсетях вызывает чувство зависти и снижает самооценку, а это уже грозит развитием депрессии, предупредила специалист. Более того, длительное пребывание в соцсетях грозит изоляцией и эмоциональным выгоранием, так как бесконечное сравнение себя с другими вызывает усталость.

Еще одно негативное последствие зависания в соцсетях – это снижение концентрации внимания и ухудшение памяти на фоне того, что человек постоянно пребывает в режиме многозадачности. Мозг человека привыкает «лениться», теряет способность решать задачи, человек постепенно утрачивает свои знания.

Психолог призвала насторожиться и принять меры при потере контроля, которое выражается в том, что человек начинает откладывать ради соцсетей дела, работу, теряет фокус, зависая с телефоном часами, а также начинает испытывать тревогу, если интернет пропадает. Кроме того, нарушается сон, аппетит, фокусироваться на задачах становится сложнее — всё это тревожные маркеры, которые говорят о необходимости принять меры, заключила специалист.

Психолог ранее объяснила, как распознать зависимость от соцсетей у ребёнка.

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