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Общество

«Чехарда»: синоптик о погоде в Москве в июле

Синоптик Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве и Подмосковье
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Погода на текущей неделе в Москве и Московской области будет неоднородной — жара сменится дождями. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Жарче всего будет завтра: температура в городе и по области ожидается около +30 °C. Но уже в пятницу начнется прохождение холодного фронта. Звучит немножко настораживающе, но ничего слишком холодного за ним не будет. В пятницу прогнозируется до +25 °C, и без дождей», — рассказал синоптик.

В субботу и воскресенье, по его словам, температура опустится до +20°C, и возможны продолжительные дожди. Эта погодная «чехарда» продолжится весь месяц: от холода к теплу и наоборот, отметил Шувалов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что воздух в Москве и Подмосковье 1–2 июля может прогреться до +30°C.

При этом сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в российской столице не ожидается, успокоила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как пережить экстремальную жару.

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