Отличникам ЕГЭ подарят мобильные номера с пятерками

Выпускники, которые набрали 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ в 2026 году, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией «555» от Yota, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Инициатива запущена при поддержке Минпросвещения РФ.

Получить красивый мобильный номер с тремя пятерками смогут выпускники, не достигшие 20 лет. Первый такой номер будет вручен школьнице из Москвы, которая набрала рекордные 500 баллов на ЕГЭ.

«По предварительным результатам ЕГЭ 2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник. Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников, компания решила подарить отличникам со всей России возможность зафиксировать свою победу на важнейшем этапе их жизни.

«Уникальная комбинация — это не просто цифры, это символ того, что они могут достичь всего, к чему стремятся. Пусть такой номер станет для каждого из них счастливым талисманом на пути к большим свершениям», — сказал он.