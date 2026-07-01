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ON Медиа выделит студентам ВГИК гранты на съемки фильмов и именные стипендии

ВГИК будет ежегодно получать 75 млн рублей на экранизацию лент студентов
Shutterstock/Scarc

Холдинг ON Медиа (управляет развлекательными бизнесами группы МТС) и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) запустили совместную программу поддержки студентов, предусматривающую ежегодный грант в размере 75 млн рублей на производство лучших дипломных проектов, а также новые именные стипендии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Соглашение предусматривает три направления сотрудничества. Первое включает финансирование экранизации лучших студенческих работ. В его рамках ВГИК планирует ежегодно выпускать 15 дипломных фильмов: три игровых полнометражных, шесть документальных и шесть анимационных.

Холдинг будет ежегодно направлять 75 млн рублей на производство трех-пяти проектов. Решение о финансировании примет экспертный совет университета.

Как отметили в холдинге, программа стала продолжением сотрудничества, начавшегося при работе над лентой «Коммерсант». Студенческий дебютный полнометражный фильм режиссеров Никиты и Федора Кравчуков был снят при поддержке субсидии Министерства культуры России и вышел в широкий прокат в апреле 2026 года при поддержке ON Медиа.

По данным ЕАИС, картина собрала в кинотеатрах 496 млн рублей.

В 2026 году поддержку ON Медиа уже получили еще три студенческих проекта — фильмы с рабочими названиями «Только никому не говори» режиссера Дмитрия Кондратенко, «Сосед напротив» Егора Щиренко и «Наш двор» Саида-Магомеда Хасаева.

Вторым направлением сотрудничества станет запуск именных стипендий для студентов актерской мастерской Веры Алентовой и Юлии Меньшовой. Кроме регулярных выплат также учрежден премиальный фонд в размере 500 тыс. рублей, раз в семестр он будет распределяться между тремя наиболее перспективными студентами курса.

При этом продолжит действовать и стипендиальная программа онлайн-кинотеатра Kion, учрежденная в 2021 году. Сейчас выплаты получают 10 студентов вуза, обучающихся по специальностям «драматург», «режиссер кино и телевидения», «кинооператор» и «художник кино и телевидения».

«Индустрия знает немало примеров того, как даже учебные проекты становились заметным событием», — заявила глава ON Медиа Софья Митрофанова. По ее словам, поддержка молодых авторов является инвестицией в будущее российской киноиндустрии.

В свою очередь ректор ВГИК Владимир Малышев подчеркнул, что новая программа позволит студентам еще во время обучения получить практический опыт взаимодействия с киноиндустрией.

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